Le belle giornate sono qui: pronti a feste spettacolari con Sony ULT POWER SOUND?

Mentre più di qualcuno guarda ai videogiochi più attesi della primavera 2024, c'è chi pensa, considerando l'arrivo delle belle giornate, alle prossime spettacolari feste. Non è un caso che Sony abbia colto l'occasione per annunciare la gamma di prodotti ULT POWER SOUND.

Di cosa si tratta? La famiglia è composta da tre speaker (ULT TOWER 10, ULT FIELD 7 e ULT FIELD 1) e dalle cuffie wireless ULT WEAR. Questi prodotti sono pensati per "far sentire l'ascoltatore come nel parterre di un concerto", spiega Sony nel comunicato stampa ufficiale diffuso l'11 aprile 2024.

Il design degli speaker è indubbiamente "da festa", ma anche il pulsante ULT fa la sua figura. Questo, infatti, potenzia il sound attivando due diverse modalità audio, per un suono vibrante, potente, intenso e ricco di bassi. Il modello ULT TOWER 10, che si può anche eventualmente collegare al televisore e ha un ingresso per chitarra, è la massima rappresentazione di questo concetto, grazie anche a 360 Party Sound e 360 Party Light. Serata karaoke? Ovviamente c'è un microfono wireless incluso.



Se, invece, cercate un modello facile da trasportare e resistente all'acqua, dare un'occhiata a ULT FIELD 7 potrebbe fare al caso vostro. Si punta, tra l'altro, su un'ampia durata della batteria, ma non manca la possibilità di collegare un microfono per divertirsi col karaoke. Il supporto alla funzione Party Connect permette poi di sincronizzare musica e luci connettendo un massimo di 100 speaker compatibili.



Infine, il "piccolo", ma non troppo, di casa Sony: ULT FIELD 1. Non fatevi ingannare dalle dimensioni: la promessa è quella di bassi potenti, per uno speaker resistente ad acqua, urti e polvere. La presenza di una cinghia ne facilita il trasporto, ma si punta anche su una batteria dalla lunga durata. Le colorazioni disponibili sono Black, Off White, Orange e Forest Gray.



Da non dimenticare la presenza delle cuffie wireless ULT WEAR, che cercano di offrire un'esperienza audio dai bassi potenti. Interessante, inoltre, la presenza della cancellazione del rumore, grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor e al processore integrato V1. Il Bluetooth supporta la connessione simultanea di due dispositivi.

Tutti i prodotti della gamma ULT POWER SOUND saranno disponibili a partire da aprile 2024, a prezzi non meglio precisati. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale di Sony.

