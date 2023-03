Questa bellissima animazione ci mostra l'universo se potessimo vedere i raggi gamma

La luce che possiamo vedere ed entra nei nostri occhi è solo una parte di quello che effettivamente ci circonda. La maggior parte di quella che scorre attraverso l'Universo è invisibile agli occhi umani e c'è letteralmente un intero cosmo invisibile a noi.

Fortunatamente a sopperire a questa mancanza arrivano i potenti telescopi spaziali, come il Fermi Gamma-ray Space Telescope della NASA, che monitora il cielo alla ricerca di raggi gamma, la luce a più alta energia dell'Universo. Così come potrete vedere in questa animazione, sono visibili 1.525 sorgenti (quei cerchi viola pulsanti), raccolti in un anno tra febbraio 2022 e febbraio 2023.

Per capirci meglio, più grande è il cerchio, più luminosa è la radiazione gamma. Il cerchio giallo, invece, rappresenta il percorso apparente del Sole attraverso il cielo per quel periodo di tempo. "Ricevevamo richieste per elaborare un oggetto alla volta. Ora la comunità scientifica ha accesso a tutti i dati analizzati per l'intero catalogo", afferma l'astrofisico Daniel Kocevski del Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville.

La maggior parte delle luci provengono da un tipo di galassia nota come blazar, con un nucleo estremamente attivo e dove un buco nero supermassiccio sta divorando materiale a una velocità incredibile. Quest'ultimi, pensate, rappresentano oltre il 90% delle sorgenti di raggi gamma nel catalogo di raggi gamma del telescopio Fermi.

Infine al centro dell'animazione potrete notare il bagliore dei raggi gamma del piano della galassia della Via Lattea.