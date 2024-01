Questa bellissima cover trasforma il vostro iPhone in un BlackBerry

Ricordate i BlackBerry? Gli smartphone utilizzati soprattutto in ambito business sono stati dismessi da svariati anni in quanto superati dai modelli più moderni. Per i nostalgici, la neonata società Clicks Technology ha creato una custodia per iPhone con tastiera incorporata, che trasforma il Melafonino in un BlackBerry.

Disponibile per 139 Dollari, Clicks sarà disponibile in variante per iPhone 14 Pro dal 1 Febbraio e per iPhone 15 Pro da metà marzo, mentre il modello per iPhone 15 Pro Max avrà un costo di 159 Dollari ed arriverà all’inizio della primavera.

La particolarità è data dal fatto che, come si può vedere direttamente nel video presente in apertura, Clicks integra nella parte inferiore una tastiera vera e propria che permette di scrivere in maniera più semplice ed immediata i contenuti testuali. La custodia si collega al telefono proprio come un controller Backbone: una volta inserito lo smartphone all’interno della cover, bisogna allineare la porta di alimentazione con il connettore Lightning o USB-C ed il gioco è fatto.

Clicks non utilizza il Bluetooth, nè contiene alcuna batteria aggiuntiva, e si alimenta direttamente dallo smartphone. Come spiegato dal produttore, la custodia supporta la ricarica rapida pass-through su iPhone 15. In futuro sarà disponibile anche una companion app su App Store che porterà nuove funzionalità sulla tastiera.

Nel team che ha progettato Clicks troviamo alcuni dipendenti Apple, BlackBerry e Google.