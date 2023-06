Ecco la bellissima illusione che ha vinto il premio "illusione ottica dell'anno"

Le illusioni sono amate in tutto il mondo, lo sappiamo ormai tutti. Esiste persino un concorso, chiamato proprio "Illusion of the Year", che ogni anno premia le più belle e recentemente ha annunciato i suoi vincitori. Si tratta dell'illusione di un'auto LEGO che sembra passare attraverso un muro.

Il secondo posto è andato a una torre di cubi che riesce a stupire per via della sua strana geometria assurda. Il terzo posto del concorso è andato all'opera "Cornelia" e all'artista che l'ha realizzata Wendy van Boxtel, che ha utilizzato una vecchia illusione per ottenere un effetto bizzarro: un quadro che sembra muoversi mentre ci spostiamo.

"Dopo aver scoperto diverse illusioni, ero ossessionata dal creare una scultura al rovescio in cui il viso e i capelli emergessero gradualmente nel dipinto per creare un'illusione personalizzata che faccia osservare le persone. Ho sperimentato molti materiali, colori e profondità, dopo un sacco di tentativi ho trovato un metodo che ha funzionato", scrive van Boxtel.

Tuttavia, il vincitore assoluto è andato all'illusione basata su LEGO "Platform 9 and 3/4", che vede un'auto fatta con gli iconici mattoncini schiantarsi apparentemente contro un muro, superandolo sana e salva. Potrete trovare il video qui in alto e siamo sicuri che di primo acchito rimarrete davvero sorpresi dall'effetto.

No, nessuna legge della fisica infranta, solo un'illusione (come questa qui che è riuscita a dividere il web).