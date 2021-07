Questa bellissima infografica ci riassume la storia della Terra in un'immagine

Senza alcun dubbio riassumere la storia della Terra e di tutta la sua vita non è per niente facile. Ovviamente non è impossibile e sono tanti gli artisti che si sono dilettati nell'impresa, come ad esempio Pablo Carlos Budassi e la sua ultima opera chiamata "Nature Timespiral".

Tutto - come ben sappiamo - inizia 13,7 miliardi di anni fa con il Big Bang. Budassi, per rappresentare la sua opera, ha scelto una spirale. "Ogni miliardo di anni è rappresentato in un angolo di 90° della spirale", scrive l'artista. "Ulteriori dettagli sui nostri ultimi 500 milioni di anni sono rappresentati negli ultimi 90° della spirale".

Nell'infografica possiamo osservare i momenti più significativi della storia della Terra: la creazione della Luna, le ere glaciali, la nascita e la morta dei dinosauri e, infine, la nascita dell'uomo. La scienza e l'astronomia sono sempre in "aggiornamento", quindi "saranno necessari ulteriori cambiamenti ogni due anni se voglio mantenere questi grafici aggiornati alle ultime conoscenze", ha dichiarato Budassi a My Modern Met.

Potrete osservare il lavoro dell'artista in calce alla notizia, oppure sul suo sito ufficiale (che potrete raggiungere cliccando in questo link). "Penso che la mia grafica (specialmente la mia illustrazione dell'universo logaritmico) sia diventata così popolare grazie allo stile fotografico realistico mescolato con un contenuto che cerca di condensare quanti più dettagli e dati possibili sul soggetto", ha dichiarato infine l'autore dell'opera.