Questa bellissima mappa interattiva ad alta risoluzione mostra Marte in modo unico

Marte è sicuramente una destinazione ambita dall'umanità ed è l'obiettivo di molte agenzie spaziali. Così il Bruce Murray Laboratory for Planetary Visualization del Caltech ha recentemente rilasciato la mappa globale di Marte a più alta risoluzione mai creata.

Gli scienziati hanno sicuramente fatto un lavoro certosino: sono state utilizzate 110.000 immagini dalla Context Camera (CTX) in bianco e nero del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA (qui potrete visitare il sito web). Ogni pixel corrisponde a un'area su Marte di 25 metri quadrati e in totale abbiamo un totale di 5,7 trilioni di pixel e ci sono voluti sei anni per completarlo.

"Volevo qualcosa che fosse accessibile a tutti", ha affermato in una dichiarazione Jay Dickson, lo scienziato che ha guidato il progetto e gestisce il Murray Lab. “Adesso anche gli studenti possono usarlo ora. Mia madre, che ha appena compiuto 78 anni, può fare lo stesso. L'obiettivo è abbassare le barriere per le persone interessate ad esplorare Marte."

Nonostante Dickson abbia creato un algoritmo per unire le immagini in base alla caratteristica catturate, ben 13.000 immagini sono state unite manualmente poiché l'algoritmo non è riuscito ad abbinarle. Le parti mancanti, infatti, devono ancora essere riprese o sono state oscurate da nuvole o polvere, per questo sono state inserite manualmente.

"È sia un bellissimo prodotto artistico che utile anche per la scienza", ha affermato infine Laura Kerber, una scienziata del JPL della NASA. Una mappa che ci tornerà molto utile quando esploreremo Marte.