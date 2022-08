Questa bellissima e spettacolare foto di Giove è stata fatta dal James Webb

Fermatevi un attimo e rifategli gli occhi con questa nuova e spettacolare immagine di Giove, fotografata direttamente dal telescopio spaziale James Webb. Le prime testimonianze del JWST del pianeta gassoso erano già incredibili, ma questi ultimi scatti superano di gran lunga i risultati ottenuti.

Le osservazioni appena pubblicate hanno un livello di dettaglio così alto che, oltre a osservare le strutture che possono essere identificate nell'atmosfera turbolenta di Giove, possiamo vedere perfino i deboli anelli del pianeta, alcune delle sue lune e persino le aurore che si verificano ai poli. Poche parole da dire: le immagini sono semplicemente incredibili (e questa volta non è una fetta di salame).

Per chi non lo sapesse, il James Webb Space Telescope osserva il nostro cosmo nell'infrarosso, una lunghezza della luce per gli occhi umani invisibile ma che nasconde tantissimi segreti. I colori delle immagini sono mappati da tre diversi filtri che possiamo vedere chiaramente.

Il blu, che ha la lunghezza d'onda infrarossa più corta, mostra le aree più calde e profonde; le aurore e alcune delle foschie d'alta quota sono mappate in rosso; mentre gli strati di nuvole più profonde sono in verde o giallo. Le regioni bianche, invece, sono dovute alla luce solare riflessa e il centro della Grande Macchia Rossa (nell'immagine che troverete in calce alla notizia) ci mostra proprio questo.

Insomma, l'attesa di un decennio sarà senza alcun dubbio ripagata dal James Webb... e questo è solo l'inizio!