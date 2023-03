Una bellissima e surreale foto dell'aurora boreale al 'contrario'

Si tratta di un fenomeno che molti di voi conoscono solo attraverso le foto e che non hanno mai avuto la fortuna di vedere di persona. Stiamo parlando dell'aurora boreale, che si verifica quando le particelle cariche del Sole interagiscono con la nostra atmosfera, dando vita a uno spettacolo di colori abbaglianti nel cielo.

Se molti di voi non hanno avuto la fortuna di vederla di persona, consolatevi sapendo che pochissime persone al mondo la vedranno come l'astronauta della NASA Josh Cassada, che ha recentemente assistito a un'aurora dalla Stazione Spaziale Internazionale (e potrete vedere la foto come sempre in calce alla notizia).

"Assolutamente irreale", ha scritto nella didascalia della foto l'uomo nello spazio. L'immagine mostra chiaramente la curvatura della Terra di notte, con una foschia verde-turchese che copre l'orizzonte; una vera e propria esperienza fuori dal mondo - letteralmente - a cui hanno assistito solo i viaggiatori spaziali più fortunati.

Questo perché non tutti gli astronauti possono vedere l'aurora boreale e in questi giorni è particolarmente visibile perché il Sole si avvicina all'apice della sua attività del ciclo di 11 anni. I venti solari, innescati dalle espulsioni di massa coronale, hanno già provocato l'esplosione di grandi quantità di plasma nell'atmosfera del nostro pianeta e, mentre in Regno Unito è stata provocata una potente tempesta geomagnetica, la Terra è stata circondata da queste luci spettacolari.