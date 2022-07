Questo bellissimo All-in-one di Colorful è un PC da gaming con RTX 3060

In questa generazione caratterizzata da una forte carenza di componenti, gli esperimenti non sono certo mancati per gli OEM. Dal PC Gigabyte che si crede una Xbox alla nuova versione dell'NZXT H1.

Oggi, a deliziarci la vista è, invece, un nuovo prodotto di Colorful. Quello che vedete in calce è il suo nuovo AIO da gaming, un compatto dall'ampio display e che nasconde la componentistica in un piedistallo a dir poco minimal ed elegante.

Sotto la scocca del Colorful G-One, se così possiamo chiamarla, si nasconde una configurazione di tutto rispetto e di nuova generazione. Trovano posto, infatti, una CPU Intel Alder Lake-H (fino all'i9-12900H) con RAM DDR5, archiviazione su slot M.2 e, soprattutto, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060. Per l'esattezza, la migliore versione Mobility sulla piazza con i suoi 115W espandibili tramite Dynamic Boost.

Nonostante la componentistica mobile, questo AIO sembra comportarsi meglio dei principali laptop con hardware simile. Per esempio, come riportano i ragazzi di Videocardz, dove il G-One raggiunge e supera i 26.000 punti in FireStrike (GPU), notebook con la stessa grafica si fermano solitamente intorno ai 23.000.

La principale barriera, com'è lecito aspettarsi da prodotti di questo tipo, è proprio il prezzo d'ingresso. Infatti, la versione con processore i5 parte da 1.999 dollari, molto al di sopra di un comune notebook dotato di simili specifiche.



Come accennato in apertura, a proposito di prodotti compatti, abbiamo da poco messo le mani su uno dei case più interessanti dell'ultimo anno e vi abbiamo raccontato le nostre impressioni nella recensione dell'NZXT H1 V2.