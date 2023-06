Un bellissimo sguardo a questa galassia 'malvagia' che ha confuso gli astronomi

M64 è una galassia analizzata dagli scienziati in un documento che sarà pubblicato su The Astrophysical Journal Letters. Fin da subito gli astronomi che individuarono l'oggetto notarono un nucleo polveroso rispetto a quello di altre galassie vicine, ma anche un disco esterno ricco di idrogeno che ruotava nella direzione opposta delle sue stelle.

Queste caratteristiche sono state inizialmente spiegate come il risultato di una recente fusione con una piccola galassia, ma scovare i segni di questo evento è stato difficile. Gli autori dello studio hanno cercato stelle RGB (red giant branch), abbastanza luminose da essere singolarmente visibili anche alla distanza di M64 di 14,3 milioni di anni luce.

Sono stati scoperti due pennacchi di polvere stellare: quello meridionale e appuntito che si estende per 150.000 anni luce, mentre quello settentrionale che è più diffuso ma raggiunge una distanza di 330.000 anni luce, molto più del diametro della Via Lattea. Gli autori concludono che i pennacchi rappresentano l'eredità di due passaggi dell'ex galassia quando si è dissolta in M64.

La scia meridionale proviene da un incontro più recente, meno di un miliardo di anni fa, motivo per cui rimane più compatto. “Suggeriamo che il suo disco di gas esterno sia stato accresciuto di recente durante una fusione con una galassia e ora stia collidendo con un disco di gas interno esistente, alimentando un'esplosione di formazione stellare all'interfaccia disco-disco e guidando il visibile corsie di polvere da cui prende il nome", scrivono infine gli autori.

