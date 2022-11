Questo bellissimo video mostra come apparirebbe l'ISS se volasse all'altezza un jet

È difficile capire le dimensioni di qualcosa che vola sopra le nostre teste e che non vediamo, ma la Stazione Spaziale Internazionale è una struttura davvero grande. Così il video che troverete qui sopra vi mostra come apparirebbe l'ISS se volasse alla stessa altezza di jet, ma mantenendo la stessa velocità.

Benjamin Granville, appassionato di aeroplani, ha utilizzato il gioco Microsoft Flight Simulator per mostrare l'aspetto della stazione spaziale a soli 3.000 metri da terra. I risultati sono davvero incredibili, poiché il laboratorio orbitante viaggia a una velocità 27.600 chilometri all'ora e riesce a fare il giro della Terra ogni 90 minuti.

In altre parole, se si volesse fotografare un suo passaggio - sempre all'altezza di un jet - sulle nostre teste, si dovrebbe effettuare lo scatto in circa un secondo. Ovviamente, manco a dirlo, una cosa del genere non potrebbe mai essere realizzata nella vita reale. Oltre ad aver bisogno di superare una quantità mostruosa di resistenza dell'aria, avrebbe anche bisogno di una quantità ridicola di propulsione per mantenere questa velocità.

Senza contare che l'ISS non è progettata per planare nell'aria e cadrebbe immediatamente se arrivasse a questo livello. A proposito, sapete che la stazione spaziale rimarrà al suo posto almeno fino al 2030? Si tratta di una grande notizia, che permetterà all'umanità di ampliare, giorno dopo giorno, la sua conoscenza sull'ambiente di microgravità, essenziale per le future missioni verso Marte e la luna.