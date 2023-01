Questo bellissimo video di un'ora ci mostra un time-lapse del Sole per 133 giorni

Al centro del nostro Sistema Solare si erge il Sole, oggetto di innumerevoli studi che viene monitorato costantemente da satelliti, telescopi spaziali (e non) e dagli addetti ai lavori. Così la NASA ha recentemente creato un nuovo time-lapse che mostra l'attività della stella per ben 133 giorni.

Il corpo celeste ha condizionato la nascita, la crescita e la decadenza di tutti i corpi del "quartiere galattico" in cui viviamo grazie al suo calore, alla luce e con le tantissime particelle ad alta energia che emette ogni giorno. La stella è piena di misteri che gli addetti ai lavori stanno cercando di risolvere, come la presenza di questi strani puntini luminosi.

I misteri solo lungi dall'essere finiti e ad esempio qualche tempo è stato individuato un curioso geyser di gas soprannominato "riccio solare", ovvero un pennacchio di gas caldo e freddo emanato dalla superficie dalla stella in tutte le direzioni. Quest'ultimo si estende per 25.000 chilometri, il doppio del diametro della Terra, e gli scienziati sono rimasti molto confusi da ciò.

Il materiale di questo nuovo time-lapse, oltre a essere un vero e proprio spettacolo per gli occhi, offrirà sicuramente nuove intuizioni ai ricercatori che studieranno l'astro. Risolvere quei dubbi scientifici che hanno assillato gli esperti per anni, rivisitando i modelli su cui si basano le stime spettrali della composizione chimica del Sole, offrirà nuova linfa in futuro.



Potrete osservare - e meravigliarvi - con il video che troverete come sempre qui sopra. Godetevelo!