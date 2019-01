Benchmark, Samsung Galaxy S10 a confronto con l'S9+. Il Multi-core fa passi indietro?

Arrivano i benchmark di Geekbench: il Samsung Galaxy S10 (SM-G973N) viene messo a confronto con il fratello più piccolo, l'S9+. Bene il nuovo SoC Exynos 9820 in Single-Core dove totalizza un punteggio di 4382. Ma in Multi-Core viaggia sui 9570, 158 punti, sopra all'S9+ ma sotto iPhone XS Max.

Come vi avevamo raccontato lo scorso 19 gennaio. Oggi Geekbench ci porta un confronto generazionale, e la sfida è tra l'attuale S9+ e il prossimo Galaxy S10. Quanti passi avanti è riuscita a fare l'azienda coreana?

Complessivamente in questo benchmark il Samsung Galaxy S10 sembra fare piccoli passi in avanti apprezzabili su diversi fronti: dalla velocità di download di una immagine in formato JPEG: appena 29.8 Mpixel/sec, con uno scarto tuttavia quasi impercettibile rispetto ai 29.4 Mpixel/sec dell'S9+ nella versione single-core. Molto bene il multi-core sul fronte Memory Latency con un solido 9365 dell'S10 (46.2 ns) contro i 4901 della generazione precedente. Dato confermato anche in single-core: 10810 contro 4692. S10 fa qualche passo indietro, invece, sulla velocità del riconoscimento facciale (14122 contro 12309, a favore dell'S9+).

Quando confrontiamo le prestazioni dei due multi-core S9+ sarebbe paradossalmente leggermente superiore del suo futuro successore anche per quanto riguarda l'elaborazione di HTML5 DOM, fronte Histogram Equalization, Rendering PDF, Camera (S9+ vince contro Galaxy S10 con 34.8 immagini/sec contro 33.1), SGEMM (Single precision floating General Matrix Multiply), sfocatura gaussiana e una pluralità di altri parametri. Da qua lo scarto poco significativo del nuovo Samsung Galaxy S10 appena 158 punti: 9570 complessivi contro i 9412 che totalizza il modello attualmente in commercio. Per capirci, quasi 2000 punti anche sotto lo Snapdragon 855 montato sulla maggior parte dei nuovi top di gamma.