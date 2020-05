Bender di Futurama diventa un assistente personale: addio Alexa e Google Assistant!

Un utente Reddit, Zen_Kong, ha condiviso un progetto di stampa per creare un assistente personale ispirato a Bender di Futurama, basato su Raspberry Pi Zero W. A differenza di quelli attualmente in commercio, come Alexa, Google Assistant e Siri, inoltre, questo non necessita di alcuna connessione ad internet.

Zen_Kong, per dimostrare la bontà del progetto, ha anche pubblicato il filmato che trovate in calce, in cui viene mostrato proprio l'assistente in azione. Le risposte sono riprese da frasi del popolare cartone animato di Matt Groening, ed ovviamente al momento sono disponibili solo in lingua inglese.

Come osservato da molti, la procedura che ha portato alla realizzazione di questo assistente personale non è alla portata di tutti e necessita di una certa esperienza e strumenti. Sono richieste varie stampanti in 3D per realizzare in maniera precisa tutte le parti e componenti, a cui si aggiungono gli occhi ed i denti che devono essere fabbricate in modo tale da far passare la luce.

E' necessario anche un Raspberry Pi Zero W, il micro computer economico su cui deve essere installato Pocketsphinx, il programma che è in grado di fornire le risposte ai comandi degli utenti e che come detto poco sopra non necessita di alcuna connessione ad internet. Su Github sono anche state pubblicate delle linee di codice scritte in Python per migliorare il riconoscimento.

L'addio ad Alexa e Google Assistant è vicino?