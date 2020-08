Ecco quali sono i benefici per la salute indossando occhiali da Sole

Indossare gli occhiali da sole non è solo moda, poiché esistono dei benefici non indifferenti per la salute nel portarli. Ovviamente a patto che siano fatti apposta per la luce solare. La cura degli occhi, infatti, è un fattore critico per la tua salute generale. Quali sono questi vantaggi nell'utilizzarli? Eccone un paio.

Prima di tutto: il Sole emette delle radiazioni pericolose che possono causare molti danni agli occhi (e ovviamente anche alla pelle). I raggi UVA possono pronunciare le rughe e i segni di invecchiamento intorno agli occhi, nonché cicatrici o macchie. Tuttavia, sono i raggi UVB che possono essere ancora più dannosi e causare seri problemi di salute, come il cancro della pelle.

Anche altri agenti atmosferici, inoltre, possono danneggiare gli occhi. Ad esempio, il bagliore sulla superficie dell'acqua (mentre si è a mare o durante una passeggiata vicino a un corso d'acqua) potrebbe riflettersi negli occhi e danneggiare la vista. Allo stesso modo, la neve riflette l'80% dei raggi UV del Sole e può causare cecità da neve (dove il bagliore brucia la cornea).

Anche la sabbia e la polvere possono essere pericolose, poiché i granelli possono entrare negli occhi e graffiarli, causando danni permanenti: quando indossiamo occhiali da sole - in spiaggia o in particolari condizioni ventose - è come se utilizzassimo una sorta di scudo contro queste particelle indesiderate di polvere.