BenQ lancia il nuovo monitor da gaming MOBIUZ EX3210U da 32' 4K 144Hz con HDMI 2.1

Poco dopo aver annunciato il videoprioettore BenQ GS50, BenQ lancia oggi il nuovo monitor da gaming da 32 pollici MOBIUZ EX3210U, caratterizzato da una risoluzione 4K con refresh rate di 144Hz, HDMI 2.1 e pannello IPS.

Il display è 16:9 ed in grado di garantire un'esperienza ad alta risoluzione, grazie al 4K UHD 3840x2160 pixel e gli altoparlanti treVolo integrati, in grado di fornire un audio premium ed un microfono con intelligenza artificiale che cancella il rumore e filtra in modo intelligente i suoni circostanti.

Come dicevamo poco sopra, però è anche dotato di HDMI 2.1, ed è compatibile con i giochi in 4K 120Hz e con le console di nuova generazione come la Playstation 5 e l'Xbox Series X. Integrati i chip DSP e la tecnologia AMD FreeSync Preniun Pro, per garantire scenari di gioco più dettagliati ed immagini fluide. La frequenza di aggiornamento è di 144Hz ed il tempo di risposta di 1ms, che elimina le sfocatore e gli artefatti digitali. In termini di esperienza da gaming, troviamo il Black eQualizer, il Color Vibrance e la tecnologia HDRi che perfeziona i colori ed il contrasto.

Presente anche lo Scenario Mapping integrato che permette al monitor di selezionare automaticamente le impostazioni di gioco preferite dall'utente associate ad una specifica sorgente d'ingresso.

Il monitor è disponibile in preordine dal 18 Gennaio al 4 Febbraio sul sito di BenQ al prezzo di 1.299 Euro.