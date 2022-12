BenQ lancia il suo primo monitor OLED da gaming: ecco il Mobiuz EX480UZ

Abbiamo da poco messo alla prova il monitor BenQ Mobiuz EX2710U, un pannello interessante soprattutto per l'utilizzo con console current gen in 4K; nel frattempo, il vulcanico produttore taiwanese ha annunciato grosse novità per la sua lineup.

BenQ ha lanciato il suo nuovo Mobiuz EX480UZ. Di fatto era solo questione di tempo, prima che anche BenQ si unisse al coro con la sua proposta OLED e l'ha fatto senza mezzi termini, con un maestoso pannello da 48 pollici con specifiche da primo della classe.

In effetti avevamo già sentito parlare di questo Mobiuz EX480UZ alla Gamescom 2022: disegnato per il gaming ad altissima qualità, ha risoluzione nativa UltraHD per il gaming a 2160p (4K) e refresh rate fino a 120 Hz. A questa frequenza di aggiornamento, BenQ ha affiancato anche tempi di risposta ridotti all'osso, pari a 0,1 ms (GtG), e la sua tecnologia proprietaria HDRi per migliorare l'immagine insieme al Black Equalizer.

Plus non da poco, anche in questo modello della gamma Mobiuz trova posto un sistema audio 2.1 sviluppato insieme a treVolo (2x 5W + 10W). Ovviamente, non manca tutta una serie di feature specifiche per chi intende utilizzarlo con il PC, tra cui due USB 3.2 Gen1 gestite da una singola USB-C in upstream. Quanto agli output, due le HDMI 2.1 a bordo, così come due sono anche le uscite DisplayPort 1.4. I ragazzi di guru3D prevedono che il pannello si assesterà intorno ai 1700 euro.