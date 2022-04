BenQ MOBIUZ EX3210R, il monitor da gaming QHD curvo con speaker e HDRi

Dopo aver messo alla prova il MOBIUZ EX2710Q su Xbox Series X, torniamo a esplorare la gamma di pannelli da gaming di BenQ con una proposta davvero interessante, il bellissimo MOBIUZ EX3210R.

Si tratta di un pannello con curvatura 1000R da ben 32 pollici, con risoluzione QHD, Refresh Rate fino a 165Hz e tempi di risposta (MRPT) di 1 ms.

Si tratta di una soluzione intrigante per chi è alla ricerca di uno schermo di questa taglia, grazie alla presenza di HDR 400, una luminosità di picco di 400 nit e un rapporto di contrasto di 2500:1.

Buoni gli angoli di visuale, con un angolo massimo di 178°, così come la copertura colore, pari al 90% nella gamma DCI-P3. Compatibile con il sistema VESA (100x100 mm), ma è tramite il piedistallo in dotazione che si estrinseca la sua versatilità: infatti, è possibile regolarlo in altezza con un'escursione di 100mm, in rotazione da sinistra a destra (15° / 15°) e in inclinazione (-5° / 15°).

Tratti distintivi della serie, proprio come nel fratello minore di cui abbiamo parlato nella prova del MOBIUZ EX2710Q, sono anche la presenza della tecnologia proprietaria HDRi, così come di un ottimo sistema audio 2.1 integrato, sviluppato da TreVolo, costituito da due canali da 2W e da un woofer da 5W.