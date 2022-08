BenQ porta alla Gamescom 2022 tre nuovi monitor da gaming della linea MOBIUZ

In occasione della Gamescom 2022, BenQ ha portato tre nuovi monitor da gaming della linea MOBIUZ, oltre che il video proiettore X3000i, già vincitore del premio EISA.

I visitatori della fiera di Colonia, fino al 28 Agosto 2022 avranno di provare la nuova generazione di display ad alte prestazioni.

Tra i prodotti presenti troviamo gli EX480UZ, EX270M e l’EX270QM. L’EX480UZ, nella fattispecie, è il primo monitor da gaming di BenQ con pannello OLED, da 48 pollici, risoluzione 4K e refresh rate di 120Hz, a cui si aggiunge un tempo di risposta di 0,1ms, con veri colori a 10bit e True Black HDR 400. Il monitor è anche dotato di FreeSync Premium ed HDRi.

I MOBIUZ EX270M ed EX270QM sono invece i primi ad offrire 240Hz ed un tempo GtG di 1ms. Il modello EX270M è dotato anche di display FHD da 27 pollici e pannello IPS, oltre che un impianto stereo treVolo due canali 2.1 ed un subwoofer da 5W.

“Noi di BenQ lavoriamo costantemente per offrire a chi gioca la migliore immersività audiovisiva e una costante innovazione di prodotto, per garantire un’esperienza di gioco di alto livello. È proprio così che aiutiamo i giocatori a migliorare al massimo le prestazioni”, afferma Steve Chu, presidente di BenQ Europe. “Il nostro obiettivo è quello di regalare un’esperienza superlativa per tutti i tipi di utenti, garantendo ai nostri clienti le tecnologie più recenti”, prosegue il presidente di BenQ Europe.

“Gamescom è la piattaforma globale perfetta per presentare per la prima volta la nuova generazione dei nostri monitor da gaming, visto che è uno degli eventi videoludici più importanti al mondo”, conclude Chu. “In questi cinque giorni, i visitatori saranno i benvenuti nel nostro stand e sarà possibile provare i display in anteprima assoluta”.