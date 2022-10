BenQ svela videoproiettore TH575, per godersi gaming e sport con massima immersione

Dopo il lancio del monitor BenQ EX2710U, la società taiwanese presenta il nuovo videoproiettore TH575, modello budget-friendly studiato per potersi godere i grandi eventi sportivi attraverso una visione immersiva. Tra le caratteristiche distintive del nuovo dispositivo: luminosità elevata e funzionalità dedicate allo sport e al gaming.

BenQ TH575 è un proiettore DLP (Digital Light Processing) con luminosità di 3.800 ANSI lumen, bassa latenza di soli 16 ms (1080p@60Hz) e a una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Si adatta perfettamente a un'ampia gamma di ambienti grazie alla flessibilità della distanza di proiezione e alla correzione trapezoidale verticale automatica che ne facilitano l'installazione.

Il TH575 vanta anche un altoparlante integrato da 10 Watt e lo standard Rec.709 che garantisce una riproduzione dei colori vibrante e realistica. Grazie alla sua luminosità, il nuovo dispositivo offre eccellenti prestazioni di immagine in grande formato sia di giorno che di sera in un salotto ben illuminato, proiettando immagini fino a 100 pollici.

L'esclusiva modalità Sport del BenQ TH575 rende le immagini più vivide e amplifica la voce dei commentatori sportivi, portando in casa l’atmosfera dello stadio, compresi i canti e il tifo. La modalità gaming integrata, invece, migliora l'immagine proiettata regolando con precisione il contrasto e la gradazione di colore nelle scene buie e in ombra, in modo che i giocatori possano smascherare gli avversari anche nelle aree scure dell'immagine e individuare più in fretta i nemici nascosti. BenQ TH575 è dunque perfetto per gli sport ad alta intensità, per gli sparatutto e per le arene di combattimento in cui i tempi di risposta sono decisivi.

La tecnologia DLP è caratterizzata da un design privo di filtri e a prova di polvere, zero decadimento dei colori, una resistenza al calore superiore e chip DLP dotati della massima durata disponibile ad oggi sul mercato. Il nuovo proiettore offre dunque una qualità d'immagine eccellente, con colori accurati e una nitidezza che non necessita di manutenzione e non è soggetta a degrado. La durata della lampada arriva fino a 10.000 ore, ma, utilizzando le modalità di efficienza energetica Smart Eco® o Lamp Save, può arrivare fino a 15.000 ore.

Il nuovo BenQ TH575 è disponibile al prezzo promozionale ridotto di 639 euro IVA inclusa, valido fino al 31 dicembre 2022. Chi acquista il TH575 durante il periodo promozionale e registra il prodotto sul sito BenQ riceverà un'estensione di garanzia di un anno, portando la garanzia totale a 4 anni.

Lo scorso settembre, invece, BenQ ha svelato il nuovo proiettore da gaming TH690ST 4LED.