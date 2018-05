Bentornata musica analogica! Ballfinger presenta i nuovi registratori a nastro

Altro che streaming e digitale, la musica vintage continua ad essere estremamente popolare, come confermato dalle vendite di vinili, che hanno raggiunto numeri da record nell'ultimo decennio. Come vi abbiamo raccontato più volte, anche le audiocassette hanno riguadagnato popolarità, soprattutto tra i più giovani che sembrano essere attratti.

A conferma di ciò arriva anche l'annuncio di Ballfinger, che ha presentato due nuovi modelli degli iconici registratori a bobina, che saranno disponibili sul mercato a Maggio. Ballfinger sostiene che i registratori a nastro sono progettati per l'uso professionali e sono realizzati con alluminio ad alta resistenza.

A livello di design, come vi mostriamo nella fotografia presente in calce, tutti i controlli per la registrazione sono presenti a destra, mentre a sinistra sono disponibili i comandi per la riproduzione, con le funzioni di guida disposte al centro.

La compagnia venderà in totale quattro diversi modelli: M063H5, M063H3, M063H1 ed M063HX, ognuno dei quali differente dagli altri. Chiaramente, si tratta di prodotti professionali, con prezzi che partono da 9.500 Euro per il modello base ed arrivano a 24.000 Euro per quello top di gamma, l'M063H5, che si differenzia dagli altri per la presenza di un sofisticato sistema di editing, tre motori direct drive e pannelli laterali in legno disponibili in nero, bianco e noce. Tranne che il modello M063H1, tutte le macchine possono essere completamente configurate, ed i più esperti possono decidere di sostituire e rimuovere le varie componenti.

Il progettista delle macchine, Roland Schneider, parlando con Bloomberg ha rivelato di aver impiegato sei anni per completare la progettazione delle macchine, ed ha rivelato di aver ricevuto richieste di distribuzione da 80 società in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Dubai ed Hong Kong. i registratori saranno disponibili in vendita da maggio sul sito web ufficiale della compagnia.