Benvenuta Sony a1, la nuova mirrorless tuttofare da 50mpx per i professionisti

Sony ha già da diversi anni cambiato il volto al mercato fotografico Pro e Consumer, lanciando mirrorless di assoluta qualità - spesso punti di riferimento dell’intero market internazionale. Oggi l’azienda giapponese fa un ulteriore passo in avanti con la Sony a1.

Oggi la line-up delle mirrorless Sony è abbastanza differenziata, pensiamo alla a7c per le dimensioni compatte, alla a7III come camera "per tutti” di riferimento, alla a7SIII per il mondo video, alla a7IV per chi ha bisogno di risoluzione massima e alla a9II per la velocità estrema. Con la nuova a1 il produttore giapponese non vuole più compromessi, in nessun campo: si presenta infatti come una mirrorless pronta a qualsiasi utilizzo, alla fotografia di ritratto che ha bisogno di tanta risoluzione come a quella sportiva, che necessita di velocità, passando per il mondo video.

Con la Sony a1 abbiamo 50.1 mpx provenienti da un sensore Full Frame Exmor RS CMOS con BIONZ XR, un processore che permette 30 scatti al secondo continui senza blackout. E ancora un sensore autofocus fino a 120 AF/AE più veloce il doppio rispetto alla A9II, uno splendido mirino OLED Quad-XGA da 9.44 milioni di pixel (e qui finalmente Sony si “aggancia” alla concorrenza spietata di Panasonic), 15 stop di Gamma Dinamica in modalità foto, oltre 15 stop in modalità video.

A proposito di video, la a1 registra fino a 8K 30p 10-bit 4:2:0 XAVC HS, oppure fino a 4K 120p 10-bit 4:2:2. Integrata anche la stabilizzazione a 5 assi fino a 5,5 stop, mentre dal punto di vista delle connessioni abbiamo supporto al WiFi, USB 10Gbps, Ethernet 1000BASE-T e molto altro - con queste info infatti abbiamo solo scalfito la superficie.

Una camera capace dunque di soddisfare qualsiasi professionista, almeno sulla carta, disponibile sul mercato a partire da marzo 2021 a un prezzo (ancora approssimativo) di 7.300 euro.