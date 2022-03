Buono benzina da 100 Euro su Whatsapp? Occhio al messaggio-truffa

Da qualche giorno, è ufficialmente arrivato il bonus benzina da 200 Euro, di cui abbiamo parlato nella nostra sezione automotive. Da quando il provvedimento è diventato operativo, però, molti utenti stanno segnalando l’arrivo di messaggi quanto meno “sospetti” su Whatsapp.

“Da oggi tutte le stazioni regaleranno 10.000 buoni benzina da 100 € per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono, prima che finisce” si legge nel messaggio ricevuto da molte persone nelle ultime ore, condito da un link che, teoricamente, promette di effettuare la richiesta per ottenere il coupon.

Ovviamente, si tratta di un tentativo di phishing vero e proprio, dal momento che se si clicca sull’indirizzo in questione si viene reindirizzati ad un form che richiede l’inserimento dei propri dati personali e, senza alcun motivo logico, anche quelli bancari.

La Polizia Postale ha messo in guardia gli utenti da questi tentativi che purtroppo negli ultimi tempi stanno diventando sempre più frequenti e cercano i fare breccia sul caro carburante e caro energia per attirare sempre più persone. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, alcuni cittadini sarebbero anche arrivati a chiamare lo sportello di Federconsumatori di Palermo per segnalare il messaggio.

Il consiglio è di cancellarlo immediatamente e soprattutto di non cliccare sull’indirizzo allegato: necessario anche bloccare il numero.

Proprio per contenere questi fenomeni, Whatsapp ha impostato nuovi limiti all’inoltro dei messaggi.