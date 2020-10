BepiColombo: la spettacolare foto di Venere scattata a soli 17 mila km dalla superficie

La sonda BepiColombo sta viaggiando da due anni per raggiungere Mercurio, il pianeta più vicino al nostro Sole. Nel suo tragitto però, ha avuto la fortuna di incontrare Venere e, proprio nella mattinata di oggi, ha scattato alcune foto a soli diciassettemila chilometri di quota.

La missione è frutto della cooperazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e quella giapponese (JAXA), e ha preso il volo il 20 ottobre 2018, con l’obiettivo di immettersi nell’orbita di Mercurio entro il 2025. Per raggiungerlo facilmente, gli ingegneri spaziali hanno calcolato una traiettoria che comprendesse diversi passaggi ravvicinati di Venere. Il primo fly-by venusiano è avvenuto stamane, alle ore 5:58 del 15 ottobre 2020 (fuso orario italiano), ed è stato utile non solo per usufruire di una correzione orbitale ma anche per testare i molti strumenti a bordo della sonda.

Tra queste componenti vi è una telecamera secondaria, la Monitoring Camera 2 del Mercury Transfer Module (MTM), che ha permesso di catturare un’immagine di Venere da una distanza di 16994.67 km in cui si notano anche una parte dell’antenna e del magnetometro della sonda. Altri strumenti sono stati attivati durante il flyby, raccogliendo dati sulla densa atmosfera di Venere e sull'interazione del pianeta con il vento solare. L’attenzione di molti è posta anche su un'eventuale conferma e approfondimento circa la presenza di fosfina nelle nubi del pianeta, possibile indizio di una vita microbica.

La strumentazione proverà con tutta la sua potenza a monitorare tali tracce, avendo una possibilità concreta anche ad agosto 2021 - quando vi sarà il secondo fly-by - ma non è detto che possa rilevare nulla: BepiColombo non è stata progettata per questo scopo (né tanto meno per l’esplorazione di Venere). Gli scienziati non disdegnano mai un’osservazione bonus, quindi, tenteranno il tutto per tutto, e sarà quel che sarà.

Attendiamo comunque con trepidazioni i dati rilasciati dalla sonda, che già in queste ore sono sotto analisi approfondita!