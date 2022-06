Bere acqua dall'aria! Ecco l'invenzione che salverà miliardi di vite

Alcuni ricercatori dell'Università del Texas, hanno inventato un sistema economico, che consentirebbe facilmente l'accesso a risorse idriche in tutti quei luoghi dove ancora oggi è precluso. Vediamo la loro idea di cambiare il mondo.

Nel 2022 è ancora possibile non avere accesso ad un bene essenziale come l'acqua? A quanto pare, si. Secondo l'OMS infatti circa una persona su tre non ha accesso ad acqua potabile. Dopo aver visto nuovi modi per desalinizzare l'acqua del mare, ecco una nuova idea per "catturare" l'acqua direttamente dall'aria attraverso un gel.

Composto per la maggior parte di cellulosa (sostanza di cui sono costituite le piante) e gomma konjac, tale gel riesce grazie alla sua natura porosa, ad attirare le molecole di acqua dall'aria intrappolandole letteralmente al suo interno. Una volta riscaldata poi, diviene idrorepellente andando a liberare tutta l'acqua catturata.

I vari esperimenti hanno dimostrato che con un tasso di umidità del 30% il gel è riuscito ad estrapolare circa 13 litri d'acqua in 24 ore. Mentre variando l'umidità al 15% che è quella presente in molti deserti del mondo, i litri prelevati sono stati circa 6. Considerando poi quanta acqua vi sia nella nostra atmosfera, i calcoli sono presto fatti

"Non hai bisogno di una laurea specialistica per poterlo usare. È così semplice che chiunque può farlo a casa se ha i materiali" ha detto Youhong "Nancy" Guo, principale autore della ricerca insieme a Weixin Guan, che afferma inoltre: “Il gel impiega 2 minuti per fissarsi in modo semplice. Quindi, deve solo essere liofilizzato e può essere staccato dallo stampo e utilizzato subito dopo".