Bere alcol ci aiuta a combattere il freddo? In realtà si verifica l'opposto

Molti pensano che bere alcol sia una "terapia" contro il freddo. In realtà queste sostanze fanno semplicemente l'effetto opposto: abbassano la temperatura interna del corpo. Basta soltanto una bevanda alcolica per dare il via al processo.

"Il consumo di alcol annulla molti dei riflessi sani del corpo umano, uno dei quali è mantenere calda la temperatura corporea interna quando fa freddo", ha dichiarato il dottor William Haynes, direttore della farmacologia clinica presso l'Università dell'Iowa (perché l'alcol viene utilizzato per preservare le cose?). Allora, perché bere alcolici ci farà sentire più caldo, nonostante abbassi la temperatura corporea?

La sostanza è un vasodilatatore. Ovvero fa dilatare i vasi sanguigni, in particolare i capillari, appena sotto la superficie della pelle. Quando si beve, quindi, il volume del sangue portato sulla superficie della pelle aumenta, facendo sentire più caldo (questo è lo stesso motivo per cui quando si beve si diventa rossi).

Il nostro corpo, infatti, nelle basse temperature fa l'esatto opposto, ovvero restringe i vasi sanguigni, riducendo così al minimo il flusso sanguigno alla pelle per mantenere alta la temperatura corporea. Inoltre, il calore causato dal sangue che scorre sulla pelle farà sudare chi beve, diminuendo ulteriormente la temperatura interna.

Secondo un altro studio bere all'aperto e al freddo riduce anche la capacità del corpo e la tendenza a tremare, eliminando un altro metodo che il corpo usa per riscaldarsi quando fa freddo. Quindi, al massimo, si può dire che l'alcol non ci fa "sentire" il freddo, ma il nostro corpo, invece, subisce lo stesso le influenze delle basse temperature.

A proposito, chi furono i primi a produrre alcol? La risposta che non vi aspettate.