Bere alcolici porta a riduzione del volume del cervello: attenti al bicchiere di troppo!

Il consumo di alcolici è sempre oggetto di discussione per i benefici e problemi che può portare alla nostra salute. Se qualche giorno fa abbiamo visto come bere vino riduce il rischio di sviluppare diabete di tipo 2, una nuova analisi dimostrerebbe che bere molti alcolici può portare a una importante alterazione nella struttura del cervello.

Questo studio pubblicato su Nature Communications è stato condotto su un notevole campione di adulti, per l’esattezza 36.000 persone, e ha dimostrato a tutti gli effetti che anche il consumo moderato di alcolici (si intende qualche birra o bicchiere di vino alla settimana) potrebbe portare a una riduzione del volume cerebrale.

Scendendo nel dettaglio di questa correlazione, tra i cinquantenni in caso di aumento del consumo medio da mezza birra a una pinta o a un bicchiere di vino può portare a cambiamenti tali da invecchiare il cervello di almeno due anni. Come spiegato dal direttore del Penn Center for Studies of Addiction, Henry Kranzler, “Questi risultati contrastano con le linee guida scientifiche e governative sui limiti di consumo sicuro. Ad esempio, sebbene l'Istituto nazionale contro l'abuso di alcol e l'alcolismo raccomandi alle donne di consumare in media non più di un drink al giorno, i limiti raccomandati per gli uomini sono il doppio, una quantità che supera il livello di consumo associato nello studio con la diminuzione del volume del cervello”. Il trend indicherebbe, poi, che bere di più porterebbe a una riduzione del volume notevolmente superiore; insomma, la diminuzione non sarebbe lineare.

La differenza rispetto ad altri studi precedenti condotti in materia è la quantità di dati a disposizione, nettamente superiore oggi rispetto ad allora. Ora però serviranno altre ricerche e analisi più approfondite per confermare la tesi, analizzando anche altre variabili che potrebbero influire sull’effettiva correlazione tra il consumo di alcolici e la riduzione del cervello.

Nel mentre, ricordiamo che la caffeina può proteggerci da malattie cardiovascolari.