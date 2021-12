Bere latte caldo alla sera aiuta davvero a dormire? La risposta vi sorprenderà

Bere latte caldo prima di dormire è una usanza di molte persone per prepararsi a una notte di riposo assoluto, e un consiglio di molti per migliorare il sonno, ma funziona davvero? Uno studio scientifico condotto di recente cerca proprio una risposta a questo quesito: ebbene, potrete rimanere sorpresi dall’esito finale.

Secondo una serie di studi ripresa da Live Science, la vera efficacia di tale rimedio è soggetta a variazioni a seconda delle singole persone, specialmente per ragioni psicologiche. Osservando soltanto la struttura del latte, difatti, notiamo la presenza del triptofano, amminoacido essenziale che il corpo umano non può produrre ma può ricavare dal latte e da pietanze a base di uova, tacchino, pesce, soia e anche arachidi. Una volta nel corpo, tale amminoacido viene utilizzato per creare la serotonina e, infine, la melatonina, solitamente prodotta dal cervello in caso di oscurità e coinvolta nella regolazione del ritmo circadiano naturale del corpo.

Qualcuno a questo punto potrebbe pensare a “recuperare sonno” con una dieta a base di latte e pietanze contenenti il triptofano. Tuttavia, si tratta comunque di uno degli amminoacidi meno abbondanti del latte e di cui sarebbero necessarie quantità importanti prima di sentire a tutti gli effetti il sonno. In altre parole, si rischierebbe di stare male fisicamente.

Ad “aiutare” il triptofano è quindi il secondo fattore chiave di successo del latte: l’influenza psicologica. Lo specialista del sonno e psicologo Michael Breus ha infatti affermato che il gesto di bere un bicchiere di latte caldo potrebbe essere associato dalle singole persone a una tradizione di quando si era più piccoli, risvegliando un ricordo rilassante che porterebbe infine a una notte di sonno come si deve. Il calore in sé non sembrerebbe correlato direttamente a effetti psicologici, bensì potrebbe aiutare ad aumentare la temperatura interna del corpo, dunque la circolazione sanguigna, portando infine a una sensazione di maggiore relax.

Altri studi riguardo al latte hanno portato alla creazione di latte in laboratorio senza lattosio. Se invece volete ulteriori soluzioni per riuscire nell'intento di migliorare il vostro sonno, leggere aiuta a dormire meglio.