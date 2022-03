Bere vino durante i pasti riduce il rischio di sviluppare diabete di tipo 2

Dopo avere visto lo scorso anno in uno studio interessante che consumare vino in moderazione aiuta contro le cataratte, un’altra analisi su un numero vasto di persone ora suggerisce che bere vino durante i pasti riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Lo studio in questione è ancora in fase preliminare ed è stata presentata alla American Heart Association da parte del team guidato dal ricercatore Hao Ma, operativo presso il Tulane University Obesity Research Center di New Orleans.

L’analisi è stata condotta su quasi 312.400 bevitori di alcolici, in particolare vino, ai quali è stato chiesto di consumare bevande alcoliche con moderazione per un periodo di 11 anni, durante i quali sono stati monitorati attentamente per osservare e comprendere l’eventuale influenza dell’alcol sull’insorgere del diabete di tipo 2. Si osserva, poi, come il campione selezionato abbia una età media di circa 56 anni.

Ebbene, l’analisi in questione ha rivelato che sulle 312.400 persone protagoniste dello studio solo 8.600 hanno sviluppato il diabete di tipo 2, e che il consumo di alcolici durante i pasti comporterebbe un rischio inferiore del 14% di sviluppo del detto diabete. In particolare, vino, birra e liquori avrebbero diversi effetti sulla variazione del rischio: nel caso del vino esso diminuirebbe notevolmente, mentre birra e liquori comporterebbero un aumento del rischio.

Come spiegato da Ma, “Gli effetti del consumo di alcol sulla salute sono stati descritti come un'arma a doppio taglio, a seconda di come viene consumato. […] Il messaggio di questo studio è che bere quantità moderate di vino durante i pasti può prevenire il diabete di tipo 2 se non si ha un'altra condizione di salute che potrebbe essere influenzata negativamente”. Egli ha chiarito infine che sarebbero gli antiossidanti contenuti nel vino il fattore chiave nella potenziale riduzione del pericolo di diabete di tipo 2, mentre il tipo di vino non sembrerebbe avere una influenza determinante – sebbene questa variabile sia ancora oggetto di studio.

