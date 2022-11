BeReal è l'app dell'anno per iPhone: Apple annuncia gli App Store Awards 2022

Come di consueto, Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Awards 2022. Ad avere la meglio tra le app per iPhone è stata BeReal, che anche in Italia negli ultimi mesi ha riscosso un successo importante.

Per quanto riguarda le applicazioni, queste sono quelle premiate:

App per iPhone dell'anno : BeReal di BeReal.

: BeReal di BeReal. App per iPad dell'anno : GoodNotes 5, di Time Base Technology Limited.

: GoodNotes 5, di Time Base Technology Limited. App per Mac dell'anno : MacFamilyTree 10, di Synium Software GmbH.

: MacFamilyTree 10, di Synium Software GmbH. App dell'anno per Apple TV : ViX, di TelevisaUnivision Interactive, Inc.

: ViX, di TelevisaUnivision Interactive, Inc. App dell'anno per Apple Watch: Gentler Streak, di Gentler Stories LLC.

A livello di giochi, Apple ha assegnato gli App Store Awards 2022 ai seguenti titoli:

Gioco dell'anno per iPhone : Apex Legends Mobile, di Electronic Arts

: Apex Legends Mobile, di Electronic Arts Gioco dell'anno per iPad : Moncage, di XD Network Inc.

: Moncage, di XD Network Inc. Gioco dell'anno per Mac : Inscryption, di Devolver.

: Inscryption, di Devolver. Gioco dell'anno per Apple TV: El Hijo, di HandyGames.

TV: El Hijo, di HandyGames. Apple Arcade Game of The Year : Wylde Flowers, di Studio Drydock Pty Ltd.

: Wylde Flowers, di Studio Drydock Pty Ltd. China Game of The Year: League of Legends Esports Manager, di Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd.

Apple ha spiegato che queste 16 applicazioni e giochi "rappresentano le abbondanti possibilità dell'App Store e dell'ecosistema di dispositivi Apple". I redattori hanno scelto anche cinque applicazioni come vincitrici del Cultural Impact, per il loro impatto sulle vite e sulla cultura delle persone:

How We Feel from the How We Feel Project, Inc. - si tratta di un'applicazione che secondo Apple ha aiutato gli utenti a tradurre in parole emozioni difficili e presenta delle strategie per affrontarle;

Dot's Home di the Rise-Home Stories Project - mette in luce le ingiustizie abitative sistemiche ed il conseguente impatto all'interno delle comunità di colore tramite un racconto avvincente e riflessivo;

Locket widget di Locket Labs - permette di inviare Live Photo a familiari ed amici direttamente dalla Home Screen

Waterllama di Vitalii Mogylevets - favorisce l'idratazione del corpo con dei promemoria e dei simpatici personaggi

Inua - A Story of Ice and Time di ARTE Experience - attraverso un'avventura mistica permette agli utenti di esplorare gli eventi storici che si intrecciano con tradizioni Inuit, folklore e racconti

Avete utilizzato qualcuna di queste applicazioni? Fatecelo sapere come sempre tramite la sezione commenti. L'anno scorso l'app dell'anno degli App Store Awards 2021 fu DAZN, per l'impatto avuto sullo streaming dei diritti TV sportivi in Italia.