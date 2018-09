Berlusconi annuncia: 'tutta Mediaset gratis su Sky, e trattiamo la cessione di Premium'

L'amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, nella giornata di ieri ha annunciato che a partire dal prossimo Ottobre "tutte le reti in chiaro di Mediaset saranno sulla piattaforma satellitare di Sky". La notizia era nell'aria da tempo, soprattutto dopo l'accordo del Venerdì Santo firmato con la pay tv.

Parlando in occasione della presentazione della nuova Rete4, Berlusconi ha anche precisato che Mediaset non si prepone nessun quale obiettivo di guadagno da tale operazione: "non abbiamo aspettative di chissà quali guadagni da questa operazione, ma nell'accordo con Sky è compresa una fee di ritrasmissione come avviene in tutti gli altri Paesi".

Il CEO del gruppo di Cologno Monzese si è anche soffermato sulla cessione di Premium a Sky, sottolineando che le trattative tra le due parti stanno andando avanti: "per quanto riguarda la cessione della piattaforma di Premium a Sky, tutto procede in quella direzione. Abbiamo comunque tempo per esercitare l'opzione" entro l'anno.

"Il marchio Premium rimarrà un nostro marchio di cinema e serie. Poi vedremo se ci sara' una integrazione con Infinity" continua Berlusconi.

Si profila quindi un'operazione che in molti avevano messo in preventivo già lo scorso Marzo, e le cui quotazioni erano salite dopo che la stessa Mediaset si era tirata indietro dall'asta per i diritti tv della Serie A.