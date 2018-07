Berlusconi: "Mediaset in trattativa con Sky e Perform per la Serie A"

L'amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, già tempo fa aveva rivelato le intenzioni del Biscione di trasmettere la prossima stagione di Serie A, nonostante i pacchetti siano stati assegnati a Perform e Sky, a cui è andato rispettivamente il 30 e 70 per cento delle partite.

In occasione di un'intervista rilasciata per Gazzetta dello Sport, il numero uno della televisione satellitare si è anche concentrato sui Mondiali di Russia 2018, che stanno registrato "ottimi ascolti, meglio di ogni rosea aspettativa. Per la prima volta nella storia il calcio in Tv crea ricavi. Mi sono appassionato anch’io e ho sentito il riscontro tra la gente tanto che il prossimo anno trasmetteremo in chiaro le sfide tra nazionali estere in Nations League e per le qualificazioni agli Europei. Dieci partite. Anche senza Italia, i Mondiali attraggono milioni di telespettatori pure nel pomeriggio".

L'aspetto più interessante della chiacchierata però è quella riguardante la prossima Serie A, che almeno a giudicare dagli accordi iniziali, tuttavia Berlusconi ha precisato che “stiamo trattando con Perform e Sky, cerchiamo di portare a casa alcune partite, la trattativa si concluderà in questi giorni, per ora non posso aggiungere altro. I nostri abbonati sono fedeli, ne abbiamo un milione e mezzo, faremo di tutto per ottenere alcune sfide”.

Infine, anche un pensiero sui Mondiale in Qatar, che potrebbe trasmettere anche Mediaset: “perché no? L’appetito vien mangiando. Sono un sogno proibito. Ma c’è tempo per pensarci” ha chiosato Berlusconi Jr.