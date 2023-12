Da Berlusconi a Sinner: Google fotografa il 2023 con le ricerche di tendenza in Italia

Come da protocollo, Google ha pubblicato il suo rapporto annuale sulle tendenze di ricerca registrate nel corso dell’anno che si sta per concludere. Negli elenchi, che sono basati sui termini di ricerca per cui è stato rilevato il più alto picco rispetto all’anno precedente, figurano molti degli argomenti di cui si è discusso.

Per quanto concerne i personaggi più cercati, al primo posto troviamo Jannik Sinner, la stella nascente del tennis mondiale che ha regalato all’Italia la Coppa Davis insieme alla nazionale. Secondo posto per Romelu Lukaku, in estate al centro di un voci di mercato che lo volevano prima vicino alla Juventus prima di approdare alla Roma.

Tra gli addii invece al primo posto c’è Maurizio Costanzo, lo storico presentatore scomparso a Febbraio, seguito da Silvio Berlusconi, Matteo Messina Denaro, Toto Cutugno e Gianluca Vialli.

Nei film di tendenza invece domina la coppia Oppenheimer-Barbie, rispettivamente al primo e secondo posto, davanti a C’è Ancora Domani, Assassinio a Venezia ed Everything Everywhere all at Once.

Tra le serie tv invece la più cercata rispetto al 2022 è stata Mare Fuori, che ha scardinato anche One Piece (quarta) e Mercoledì (quinta.

Nella categoria attrici ed attori, la top 5 è dominata da attrici: le prime quattro posizioni sono occupate da Chiara Francini, Luisa Ranieri, Beatrice Luzzi ed Elena Sofia Ricci, davanti ad Angelo Duro.

Tra i cantanti invece il primo è stato Rosa Chemical, probabilmente dopo il siparietto con Fedez (che è secondo) a Sanremo 2023 vinto da Marco Mengoni (terzo).

I testi delle canzoni più cercati sono stati quelli di “Due Vite” di Marco Mengoni e “BZRP” di Shakira, che è stata al centro del gossip per la sua separazione da Piquè.

Nella categoria “Cosa significa..?” il termine più cercato è stato “lutto nazionale”, a seguito della decisione del Governo per la morte di Silvio Berlusconi.

Il rapporto completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.