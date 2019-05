Ora anche Bernie Sanders è a favore dello smantellamento di Facebook

Nella giornata di ieri il senatore americano, tra i possibili candidati alle elezioni presidenziali del 2020, Bernie Sanders, si è detto d'accordo con la collega Elizabeth Warren che a più riprese ha evocato un'azione da parte dell'antitrust per scorporare Facebook in più compagnie.

In risposta ad una domanda sulla proposta della Senatrice, Sanders si è detto "naturalmente d'accordo" in quanto siamo di fronte ad una "società monopolistica, che ha troppo potere sugli utenti", riferendosi chiaramente al fatto che Facebook controlla anche Instagram e Whatsapp.

Le preoccupazioni fondamentalmente sono quelle avanzate la scorsa settimana dal co-fondatore del sito, Chris Hughes, che in un editoriale scritto per il New York Times ha invitato gli organi di regolamentazione americani a scorporare Facebook in più società, invitando anche i politici a partecipare ad un dibattito che va avanti da tempo.

Sanders, insieme al rappresentante Tulsi Gabbard ad oggi è il primo democratico di spicco ad aver appoggiato la proposta della senatrice Warren, che da tempo sta portando avanti una campagna contro i colossi della Silicon Valley, che vuole smantellare anche Amazon e Google.

L'ex vicepresidente Joe Biden in un'intervista all'Associated Press della scorsa settimana aveva affermato che l'ipotesi di smantellare le società è un "qualcosa su cui dovremmo riflettere", ma ha bollato la proposta come "prematura".