Bernie Sanders introduce la legge 'Stop BEZOS' per contrastare Amazon

Il senatore statunitense Bernie Sanders continua i suoi attacchi contro il gigante della vendita al dettaglio Amazon introducendo un disegno di legge chiamato "Stop BEZOS Act", che fa chiaramente riferimento al CEO di Amazon: Jeff Bezos.

"In altre parole, i contribuenti di questo Paese non sovvenzionerebbero più quelle persone ricche che stanno pagando salari inadeguati ai lavoratori", ha detto Sanders in una conferenza stampa, stando a quanto riportato dal Washington Post. "Nonostante la bassa disoccupazione, finiamo per avere decine di milioni di americani che lavorano a salari che sono così bassi da non poter adeguatamente prendersi cura della famiglia".

Il disegno di legge vorrebbe un'imposta societaria per le società con 500 o più dipendenti che usufruiscono di benefici fiscali dal governo. Tecnicamente, il disegno di legge si chiama "Stop Bad Employers by Zeroing Out Subsidies Act", ma nessuno pensa che sia una coincidenza il fatto che richiami l'amministratore delegato miliardario.

Amazon non è chiaramente l'unica azienda nel mirino di Sanders, ma sembra che sia diventata il simbolo di tutto ciò che il senatore del Vermont crede sia sbagliato in termini di lavoro in America. Sanders è stato particolarmente critico nei confronti delle grandi aziende che pagano salari bassi ad alcuni dei loro lavoratori, visto che molti di questi dipendenti devono dipendere da sussidi governativi come buoni alimentari.

La tassa proposta richiederebbe alle grandi società di rimborsare il 100% di questi benefici: se un lavoratore di una grande azienda riceve, ad esempio, 300 dollari in buoni pasto, l'azienda dovrà versare 300 dollari in tasse. Sanders ha detto che questo tipo di tassa farebbe pressione sulle grandi società affinché paghino un salario dignitoso.

Amazon aveva precedentemente risposto a Sanders con un post sul suo blog ufficiale, dichiarando che sta fornendo informazioni fuorvianti su come la società paga e tratta i suoi dipendenti.