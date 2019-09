Bernie Sanders vuole far pagare a Jeff Bezos 9 miliardi di Dollari di tasse all'anno

Negli Stati Uniti è tempo di convention per scegliere il candidato dei Democratici che dovrà sfidare il presidente uscente Donald Trump nel corso delle presidenziali del prossimo anno. Il senatore Bernie Sanders ha proposto un'imposta patrimoniale che, secondo quanto affermato, farebbe pagare a Jeff Bezos 9 miliardi di Dollari di tasse all'anno.

L'importo è stato calcolato sul patrimonio del fondatore di Amazon, che è anche l'uomo più ricco del mondo.

Sanders, per contrapporsi all'ascesa della senatrice Elizabeth Warren che già da qualche tempo ha preso di mira i giganti tech, ha annunciato una tassa sulla ricchezza che colpirebbe i miliardari come Bezos.

"Non credo che i miliardari dovrebbero esistere" ha affermato Sanders al New York Times, a cui ha parlato del suo piano fiscale che porterebbe ad un dimezzamento della ricchezza dei tycoon in quindici anni. Rispetto alla proposta di Warren, quella di Sanders è molto più punitiva per i paperoni d'America, e secondo molti potrebbe avere delle ripercussioni anche sul sostegno di molti di questi ad una sua campagna elettorale.

Warren imporrebbe una tassa del 2% sulla ricchezza oltre 50 milioni di Dollari e del 3% oltre il miliardo. Sanders invece partirebbe da un livello inferiore, tassando il patrimonio pari a 32 miliardi di Dollari all'1%, il che andrebbe ad impattare circa 180.000 famiglie. Oltre i 500 milioni di Dollari invece Sanders intende attuare un regime fiscale con tassa patrimoniale al 4%, mentre le ricchezze di oltre 10 miliardi di Dollari verrebbero tassate con un'aliquota dell'8%.

In questo modo Bezos pagherebbe 9 miliardi di Dollari all'anno, Bill Gates 8,6 miliardi, Warren Buffett 6,6 miliardi, Zuckerberg 5,9 miliardi, Larry Page 4,8 miliardi e Sergey Brin 4,6 miliardi.

Una brutta stangata per Bezos, che qualche mese fa ha formalizzato il divorzio da 38 miliardi di Dollari con la moglie.