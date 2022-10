Berreste latte prodotto in laboratorio? Scopriamo insieme il nuovo progetto

La startup biotecnologica californiana TurtleTree, vuole cambiare il modo in cui le persone consumano il latte. L'idea è quella di non utilizzare più le mucche, con buona pace degli animalisti (forse), e produrre latte crudo direttamente in laboratorio utilizzando cellule di mammiferi. Sarà una rivoluzione per l'industria lattiero-casearia?

L'azienda, infatti, afferma di essere in grado di creare il prezioso alimento utilizzando cellule di mammiferi coltivate nei laboratori della stessa TurtleTree, escludendo quindi dal processo le vacche lattifere almeno per quanto riguarda la mungitura.

TurtleTree è ormai nelle fasi finali del progetto, grazie al imminente costruzione di una struttura di ricerca e sviluppo di oltre 7000 metri quadrati, a West Sacramento in California.

Il processo di produzione avverrà in enormi bioreattori, dove le cellule verranno aggregate sopra delle minuscole cannucce, da cui poi verrà aspirato il fluido per permettere al latte di fuoriuscire dall'altra estremità.

In commercio esistono già prodotti lattiero-caseari alternativi, ma il latte vegetale (ad esempio) ha come scotto una minore presenza di componenti proteiche fondamentali rispetto al latte vaccino. Inoltre, la produzione di questi "sostituti" presenta una serie di problemi ambientali. Il latte di mandorle ha dimostrato di richiedere una grande quantità di acqua e quello di avena contribuisce a problemi come la monocoltura, con un impatto significativo sulla salute del suolo.

Senza contare che l'industria lattiero-casearia tradizionale è legata ad elevate emissioni di gas serra, al degrado delle risorse idriche locali ed alla perdita di biodiversità. Il latte di laboratorio andrebbe, quindi, a risolvere anche questo problema ambientale.

Inoltre, dal punto di vista della salute, è risaputo che l'assunzione di latticini è stata collegata sia al pericoloso aumento del colesterolo che della pressione. Oltretutto diverse persone sono escluse dall'alimentazione con latte tradizionale a causa dell'intolleranza al lattosio. Il latte di laboratorio, a base cellulare, potrebbe invece essere prodotto direttamente limitando le componenti dannose o allergiche, lasciando solo i nutrienti essenziali... ed il gusto.

Ma a proposito di gusto, che sapore avrà?

L'azienda ha assicurato che il gusto sarà eccezionale. D'altronde ha affidato allo chef Dominique Crenn, accanito promotore di una cucina sostenibile, il ruolo di consulente per l'innovazione alimentare come parte del piano per produrre prodotti alimentari dall'ottimo sapore.

"Credo sinceramente che faremo cibo che emoziona, delizia e stuzzica di nuovo, e poi la rivoluzione può davvero iniziare", ha affermato Fengru Lin, co-fondatrice e CEO di TurtleTree.

Staremo a vedere. Nel frattempo la domanda la poniamo a voi. Sareste propensi a provare questo latte "artificiale"? Lo fareste per curiosità, per il fascino dell'innovazione o per motivi animalistici?

D'altronde già da tempo diverse aziende stanno producendo anche carne coltivata in laboratorio. Saranno forse le nuove frontiere dell'alimentazione? Magari anche utilizzando gli insetti come alimento per il bene del pianeta.