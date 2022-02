Best Buy le prova tutte: ora le schede video si possono comprare solo su abbonamento

Il suo nome è Totaltech ed è il nuovo servizio su sottoscrizione pensato da Best Buy per i suoi utenti. Al costo di 199 dollari all'anno, gli abbonati statunitensi potranno accedere a una serie di agevolazioni e funzionalità precluse al resto del pubblico.

Tra questi vantaggi, anche quello di poter accedere a "prezzi esclusivi" riservati ai membri del programma. Tra i prodotti inclusi in questa selezione anche diverse schede video di ultima generazione, venduti a prezzi contenuti rispetto agli street price a cui siamo abituati ormai da più da un anno.

Eppure, invece di un prezzo riservato, secondo le esperienze raccolte in rete, sembra che l'accesso alle inserzioni stesse fosse limitato agli utenti abbonati; pertanto, sembra proprio che tra i piani del colosso americano vi sia proprio quello di vendere schede video solo agli utenti disposti a spendere 199 dollari per un anno di vantaggi.

Ma non è finita qui. Secondo quanto riportato dai ragazzi di Videocardz, infatti, non era possibile acquistare più di una scheda video identica. Tuttavia, questo non ha evitato che alcuni utenti riuscissero a effettuare il checkout con molteplici modelli differenti. In poche parole, tra Founders e custom, era possibile acquistare in lotto anche più schede video, apparentemente senza limitazioni di sorta.

In attesa di scoprire come sarà il 2022 con lo shortage, molti esercizi stanno provando a proporre piani esuberanti per risolvere la questione scalper, ma a quanto pare non tutti sembrerebbero essere poi così efficaci, sebbene, almeno nel caso di BestBuy, non vi sia un esplicito riferimento a questa problematica.