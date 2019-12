Best Nine 2019 di Instagram: ecco come si fa a scoprire le foto con più like

A ridosso del nuovo anno, è come sempre tempo di bilanci. A qualche giorno dal lancio dello Spotify Wrapped 2019, il tool della piattaforma di streaming che consente di scoprire gli artisti più ascoltati, su Instagram sta spopolando il "Best Nine 2019", ovvero un mosaico contenente le 9 foto che hanno ottenuto più like e commenti.

Best Nine 2019 - Come si fa

Contrariamente a quanto avviene con Spotify, Best Nine 2019 non è un tool sviluppato direttamente da Instagram. Nonostante la popolarità, infatti, il social network di condivisione foto di Mark Zuckerberg non propone alcuno strumento di questo tipo, e ci si deve affidare a strumenti terzi.

Uno di questi è BestNine.net, che genera in automatico l'immagine con le foto foto che hanno ottenuto più like semplicemente inserendo nell'apposito campo il proprio username di Instagram ed il lasso di tempo (in questo caso 01/2019 - 12/2019). In molti tuttavia stanno riscontando qualche malfunzionamento, ma non disperate: non mancano le alternative.

Funziona regolarmente TopNine.co: basta inserire il nickname di Instagram e quindi il proprio indirizzo email, ed il sistema provvederà a creare il mosaico, con tanto di statistiche complessive sul numero di like ricevuti nel 2019, i post e la media di mi piace ottenuti.

Chiaramente sono presenti anche tante applicazioni su App Store e Play Store, ma il nostro consiglio è di usare questo metodi che sono sicuramente più leggeri e facili e richiedono pochi passaggi.