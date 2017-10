BestBuy: l'iPhone X costa 100 dollari in più se non lo prendi a rate

ha infine aperto i pre-ordini per l'con le spedizioni iniziali che si sono esaurite in pochi secondi, lasciando tempi di attesa che si estendono fino a dicembre. A fare ancora più scalpore sono però i prezzi esposti da

Il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti addebiterà un extra di 100 dollari al dispositivo. L'iPhone X ha un prezzo di 999 dollari per il modello da 64GB e 1.149 dollari per il modello da 256GB. Se acquistati da Best Buy, tuttavia, i prezzi sono rispettivamente di 1,099 dollari e di 1,249 dollari. È interessante notare che questo aumento di prezzo di 100 dollari viene applicato solo quando si paga subito e tutto per l'iPhone X, mentre è escluso il rincaro per chi paga a rate.



Un portavoce di Best Buy, Danielle Schumann, ha difeso i prezzi aumentati del negozio in una dichiarazione, spiegando che questo è il prezzo da pagare per avere la "flessibilità": "I nostri prezzi riflettono il fatto che, indipendentemente dal piano desiderato del cliente o dal fatto che un cliente sia in un piano aziendale o personale, è in grado di ottenere un telefono come vuole a Best Buy. I nostri clienti ci hanno detto che vogliono questa flessibilità e talvolta ha un costo".

Come sottolinea The Verge, questa è probabilmente una tattica del rivenditore per cercare di spingere i clienti verso il piano a rate. Una simile tattica è stata utilizzata sul nuovo Pixel 2, che ottenne uno sconto di 100 dollari se acquistato a rate.