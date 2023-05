La bestia del Mare di Bering ha spaventato gli studiosi, ma non era ciò che si aspettavano

Il Mostro del lago di Loch Ness è sempre stata una creatura affascinante: sarà per le leggende attorno ad esso, sarà per le narrazioni letterarie e cinematografiche, le persone non riescono a rimanere indifferenti dinanzi alla possibilità che esista un essere vivente del genere sul nostro pianeta...

Nel 2016, degli scienziati che stavano osservando il Mar Glaciale Artico si sono imbattuti in una “bestia di mare” lunga 120 metri e dalla consistenza gelatinosa. Ci dispiace per i sognatori, ma dopo una lunga indagine approfondita, è emerso che si trattava di un’enorme massa di meduse che si stavano spostando in “branco”. Nonostante questo chiarimento, gli esperti non hanno potuto fare a meno di battezzare la composizione come “la bestia del Mare di Bering”.

Secondo gli studiosi, la colonia era composta prevalentemente da specie appartenenti al genere Cyanea, le quali possono raggiungere dimensioni davvero impressionanti. La comunità scientifica, nonostante non si trattasse di una bestia mitologica, è rimasta molto sorpresa del comportamento delle meduse, dato che una simile aggregazione è rara nel Mar Glaciale Artico. Tutt’oggi sono in corso indagini circa gli effetti sull’ecosistema dell’oceano Artico, in quanto le meduse sono predatori capaci di influenzare la catena alimentare.

È chiaro che, tra le mille ragioni di suddetta “migrazione di massa”, c’è ancora una volta l’attività umana, offrendoci un ulteriore avvertimento sulle conseguenze delle nostre azioni.