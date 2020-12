La beta di HarmonyOS 2.0 disponibile per Huawei P40, Mate 30 e MatePad Pro

Dopo l'annuncio alla Huawei Developer Conference 2020 (HDC 2020), finalmente è arrivato il momento del rilascio di Huawei HarmonyOS 2.0 nella sua prima beta pubblica, per il momento destinata al solo pubblico cinese per via di limitazioni di carattere regionale.

Stando a quanto trapelato, la mobile developer beta di HarmonyOS 2.0 aggiunge nuovi device alla lista di compatibilità, oltre a migliorare diversi aspetti di carattere funzionale.

In particolare sono state integrate oltre 15.000 API (Application Programming Interface) per aumentare il numero di dispositivi supportati. Il supporto oltre che per gli smartphone, adesso si allarga anche a tablet, wearable e dispositivi per la guida. Rilasciato in contemporanea anche DevEco Studio 2.0 Beta 3, il toolkit per gli sviluppatori, disponibile al download insieme alla beta del sistema operativo.

A livello di customizzazione, stando ai primi hands-on, sembrerebbe girare con un'interfaccia estremamente simila a EMUI 11.

Quali dispositivi sono compatibili con la beta?

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei MatePad Pro

Come già chiarito in precedenza, sebbene il rilascio della beta pubblica sia avvenuto in data odierna, ancora non è stato dichiarato nulla riguardo la possibilità di provarlo fuori dal mercato cinese. Non ci resta che attendere per provare le nuove funzionalità di HarmonyOS 2.0 tra cui la compatibilità con app Android.