Dalla beta di macOS Catalina le prime immagini del MacBook Pro da 16 pollici

I rumor sul MacBook Pro da 16 pollici sono presenti sul web da tempo, e si parlava di un lancio in programma già a Settembre in concomitanza con quello di iPhone 11. Come abbiamo avuto modo di vedere, il laptop non ha visto la luce, ma dalla beta di macOS Catalina emergono le prime conferme a riguardo.

Un lettore di MacGeneration infatti nella beta di macOS 10.15.1 ha trovato un riferimento che definire esplicito sarebbe poco. Come mostriamo nella fotografia presente in calce, nella versione di prova dell'OS è presente un'immagine del tanto agognato MacBook Pro, con tanto di nome "macbookpro-16-spacegrey". A livello di design il computer sembra essere diverso rispetto a quelli attualmente in commercio: le cornici sono ovviamente più sottili e la diagonale più ampia.

Nel rapporto è anche presente il nome in codice "MacBook 16,1", un'altra conferma chiara di ciò che attende gli utenti.

I rumor suggeriscono che il laptop sarà basato su un processore Intel Coffee Lake-H, mentre nella confezione dovrebbe anche essere presente un adattatore USB-C da 96W per caricarlo. Tra le novità dovrebbe figurare anche il nuovo meccanismo "a forbice" per la tastiera, che a quanto pare pensionerà definitivamente il tanto criticato sistema a farfalla che ha creato non pochi grattacapi agli ingegneri. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3000 Dollari.