La Beta di MoviePass sta per arrivare: sì, siamo vicini al ritorno

Fare riferimento al prossimo arrivo di una Beta di MoviePass non è qualcosa che ci saremmo aspettati nel 2022. Eppure, sembra proprio che dalle ceneri del servizio, che originariamente prometteva ingressi illimitati al cinema, stia per nascere un nuovo progetto. Il nome è lo stesso, ma ci sono dei cambiamenti importanti.

A tal proposito, stando a quanto riportato da Gizmodo e SlashGear (la fonte originale è il Business Insider), il rilancio di MoviePass, in fase Beta, partirà dalla giornata del Labor Day 2022, ovvero il 5 settembre. Mentre negli Stati Uniti d'America si festeggerà la Festa del lavoro, alcuni utenti potranno dunque provare il rinnovato servizio. Per gli interessati, a partire da giovedì 25 agosto 2022 sarà possibile iscriversi a una lista d'attesa.

Coloro che riusciranno a entrare nella fase Beta potranno scegliere tra 3 piani: il meno costoso è da 10 dollari al mese, ma si arriva anche a 30 dollari al mese. Il piano intermedio prevede invece un pagamento di 20 dollari al mese. C'è da dire che con ogni probabilità il rilancio sarà destinato esclusivamente a determinate zone (ovviamente USA), ma risulta interessante notare che un servizio tanto chiacchierato (e ormai dato definitivamente per spacciato da molti) sta per tornare in nuova veste.

Cosa offrirà l'abbonamento? Un numero limitato di crediti mensili per entrare nelle sale statunitensi, anche se al momento non sono noti maggiori dettagli specifici relativi ai singoli piani (niente però ingressi illimitati). Da non sottovalutare il fatto che gli utenti che parteciperanno alla fase Beta riceveranno 10 inviti per far provare MoviePass agli amici. Inoltre, a quanto pare la nuova carta sarà in colorazione nera, anziché rossa. Non è chiaro se alla fine ci sarà la possibilità di guardare pubblicità per ottenere crediti, aspetto a cui si era fatto riferimento in passato, ma non sembra mancare molto al rilancio di MoviePass: staremo a vedere.