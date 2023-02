Al via la Beta Pubblica di macOS Ventura 13.3: tutte le novità dell'aggiornamento

Insieme alla release della prima Public Beta di iOS 16.4, che porta con sé una pletora di nuove feature e funzioni, Apple ha lanciato nelle scorse ore anche la prima Beta Pubblica di macOS Ventura 13.3, anch'essa rilasciata a soli pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della versione per sviluppatori dell'aggiornamento.

MacOS Ventura 13.3 è l'aggiornamento-copia di iOS 16.4 su Mac e Macbook, introducendo praticamente le stesse novità già portate dal nuovo iOS sugli iPhone che fanno parte del programma beta di Cupertino. Tra queste, ovviamente, troviamo il supporto per gli emoji di Unicode 15, che così potranno essere utilizzati senza soluzione di continuità su iMessage, Whatsapp e Telegram tanto da iPhone quanto da Mac e Macbook.

Inoltre, anche l'app Casa per Mac e Macbook è stata ridisegnata per supportare lo standard "universale" per la domotica Matter. Anche in questo caso, non si tratta di una novità vera e propria: la nuova app Casa ha debuttato in iOS 16.2, salvo poi essere bruscamente bloccata in fase di rollout, forse per via di alcuni problemi e bug software, che però sono ancora ignoti.

Infine, tra gli aggiornamenti minori che macOS Ventura 13.3 porta con sé abbiamo le preview per i link di Mastodon condivisi sull'app Messaggi e una serie di nuove shortcuts e automazioni, che permettono di integrare anche annunci e notifiche via Siri all'interno di queste ultime. L'altra grande novità di iOS 16.4, ovvero le notifiche push dai siti web di Safari, invece, è già presente da tempo su Mac e Macbook, perciò non verrà modificata o rivista dalla nuova versione del sistema operativo.

Stando a quanto riporta Macrumors, la nuova release di MacOS Ventura 13.3 sarà rilasciata in primavera, cioè tra il 20 marzo e il 20 giugno 2023, in versione stabile per tutti gli utenti. Non resta dunque che aspettare: con la prima Public Beta già pubblicata, i tempi di attesa potrebbero essere più brevi del previsto.