Betelgeuse continua ad abbassare la sua luminosità e si sta deformando

Betelgeuse è la seconda stella più luminosa della costellazione di Orione e la decima più brillante del cielo notturno vista ad occhio nudo. Si tratta di una supergigante rossa, una stella in una fase già piuttosto avanzata della sua evoluzione, che mostra episodi di variabilità dovuti a pulsazioni quasi regolari dell'astro.

La stella sta perdendo la sua luminosità (attualmente si trova a circa il 36% la sua luminosità normale) e gli astronomi hanno anche scoperto che sta cambiando forma. In una nuova immagine catturata con il Very Large Telescope (VLT) gli addetti ai lavori hanno recentemente osservato la stella, che appare molto diversa rispetto ad una foto scattata alla fine dell'anno scorso.

Gli scienziati sono confusi da questo comportamento, e non sanno se questi possano essere dei segnali dell'imminente esplosione in una supernova da parte della stella. Un giorno, ovviamente, la supergigante rossa esploderà, ma gli astronomi non pensano che stia accadendo proprio adesso. "Certo, la nostra conoscenza delle supergiganti rosse rimane incompleta. Questo è ancora un lavoro in corso, quindi una sorpresa può ancora accadere", afferma Miguel Montarges, astronomo che studia Betelgeuse con il VLT, in un comunicato stampa.

Un'altra domanda che "tormenta" gli scienziati è la seguente: cosa accadrà dopo che la stella esploderà in una supernova? Ci sono buone probabilità che diventerà una stella di neutroni e c'è una remotissima possibilità che potrebbe diventare un buco nero.