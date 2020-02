Betelgeuse ispira un modello sulle supernovae originate da supergiganti

Betelgeuse, recentemente, è stata al centro dell'attenzione dei media. La supergigante rossa è vicina alla morte, ed è destinata ad esplodere come una supernova. A causa della diminuzione della sua luminosità, molti hanno ipotizzato che fosse molto vicina all'esplosione ma gli scienziati sostengono che fa parte del processo di pulsazione.

I ricercatori dell'UC Santa Barbara avevano già sviluppato un modello predittivo riguardo alla brillantezza della supernova originata da una supergigante rossa pulsante, come Betelgeuse. Questa teoria è stata aggiornata e modificata da un team del Kavli Institute for Theoretical Physics (KITP)

"Volevamo conoscere il comportamento di un esplosione di una stella ai differenti stati della pulsazione," afferma Jared Goldberg, uno studente di fisica del KITP. "I primi modelli erano molto semplici perché non includeva la dipendenza della pulsazione del tempo."

Quando una stella delle dimensione di Betelgeuse esaurisce il carburante della fusione nucleare, perde la pressione che la manteneva in equilibrio. Il nucleo collassa in circa mezzo secondo, molto più velocemente degli strati esterni.

Il collasso del nucleo di ferro dissocia gli atomi in elettroni e protoni, questi reagiscono formando neutroni e rilasciano una grande quantità di neutrini ad alta energia. Normalmente queste particelle interagiscono molto poco con la materia ordinaria, ma in questa fase vengono emessi in quantità talmente grandi che, anche se solo una piccola percentuale collide con gli atomi, provocano uno shock in grado di far esplodere la stella.

Il risultato è un evento in grado di oscurare l'intera galassia e che rimane visibile per circa 100 giorni. Le caratteristiche della supernova dipendono dalla massa della stella, dall'energia totale dell'esplosioe e sopratutto dal raggio. Questo significa che le pulsazioni di Betelgeuse rendono le previsioni più complicate.

I ricercatori hanno scoperto che se l'intera stella pulsa all'unisono, la supernova ha le stesse caratteristiche di quella originata da una stella statica; tuttavia i differenti strati possono oscillare in direzione diverse.

Per il modello con le pulsazioni uniformi, il gruppo ha trovato dei risultati simili a quelli che non tengono conto delle pulsazioni. "Il risultato è un supernova proveniente da una stella più meno grande, in base al punto della pulsazione," spiega Goldberg. "Quando iniziamo a considerare oscillazioni più complicate, il nostro modello produce risultati diversi."

In questo caso, i ricercatori hanno scoperto che l'emissione appare come se provenisse da supernovae originate da stelle di dimensione diverse.

"La luce che proviene dalle parti della stella più compresse è più debole," spiega Goldberg. "Proprio come ci aspettiamo da una stella più compatta e non pulsante. La luce proveniente dalle parti meno dense è più brillante, come ci aspettiamo da una stella non pulsante più grande."

La ricerca di Goldberg permette di avere una comprensione migliore del fenomeno delle supernovae, un evento tanto spettacolare quanto misterioso.