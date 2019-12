Betelgeuse, una delle stelle più grandi, potrebbe presto diventare una supernova

Betelgeuse è la seconda stella più luminosa della costellazione di Orione. Si tratta di una una supergigante rossa, ovvero una stella in una fase già piuttosto avanzata della sua evoluzione. Il diametro angolare misurato dalla Terra suggerisce che l'astro sia uno dei più grandi conosciuti: circa 1000-1050 volte il raggio solare.

Recentemente, gli astronomi hanno notato che la stella appare molto meno luminosa, e questo potrebbe essere un sintomo della sua fase ultima: quando diventerà una supernova. Quello ottenuto, infatti, sembra essere il valore più debole avuto da Betelgeuse da quando si fanno le osservazioni fotoelettriche della stella.

Un cambiamento del genere non è insolito per una stella variabile.. ma un calo così grande dà sempre una pausa alla comunità astronomica. Fisicamente, la stella è attualmente gonfiata in un raggio di (forse) otto Unità Astronomiche. Se messa al centro del nostro Sistema Solare, infatti, arriverebbe fino a Giove.

Vediamo spesso supernove in galassie distanti, ma un simile evento non è stato visto nella nostra galassia nell'era telescopica. Un gigante rosso come Betelgeuse vive veloce e muore giovane, esaurendo la sua scorta di idrogeno in poco meno di 10 milioni di anni. Una simile esplosione potrebbe verificarsi tra 100.000 anni da adesso... o anche in questo momento.

Un evento del genere sarebbe studiato da tutti i telescopi della Terra, incluso il Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory (LIGO) che ne osserverebbe le onde gravitazionali. Niente paura, comunque, siamo al sicuro da tutte le radiazioni nocive emesse dall'immane esplosione. Lo scoppio di Betelgeuse sarebbe 16 volte più debole di una luna piena, ma 100 volte più luminosa di Venere (niente male per una stella lontana 427 anni luce).