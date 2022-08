La bevanda più diffusa su TikTok non funziona! Ecco il parere degli esperti

Chi passa molte ore su TikTok si sarà sicuramente imbattuto dinanzi alla bevanda fatta con succo di semi di chia e di limone denominata in italiano "doccia interna". Qualcuno l'ha definita come una bevanda miracolosa, in particolar modo per la digestione. Sarà davvero così?

Dopo il recente fenomeno del Quiet Quitting su TikTok, ecco una strana bevanda divenuta subito di tendenza. La prof.ssa Clare Collins dell'università di Newcastle specializzata in scienza della nutrizione, ha deciso di analizzarla scientificamente, sviscerando i suoi effetti sul corpo umano.

Innanzitutto partiamo col chiarire la preparazione della bevanda che a quanto pare sarebbe semplicissima: una tazza di acqua con due cucchiai di semi di chia e del limone, da assumere a stomaco vuoto.

Lo studio pubblicato sulla rivista The Conversation, afferma come le proprietà digestive attribuite alla bevanda in realtà non siano del tutto reali. Secondo la Collins infatti, la cosiddetta doccia interna non andrebbe realmente ad accelerare il processo enzimatico coinvolto nella scomposizione degli alimenti e quindi la loro digestione.

Secondo l'autrice si tratterebbe di un'affermazione forse da ricondurre alla stitichezza ed effettivamente alle fibre presenti nei semi di chia che sarebbero utili a facilitare il transito intestinale delle feci. Difatti, a seconda della varietà, i semi di chia possono contenere dal 23 al 41% di fibre e di queste, addirittura l'85% è composto da fibre insolubili. Altre due proprietà associate alla bevanda sono il gonfiore e la capacità nel contrastare le sbornie.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'assunzione di una doccia interna sembrerebbe creare una maggiore produzione di gas intestinali nei soggetti che soffrono della sindrome dell'intestino irritabile, non andando quindi sicuramente a produrre benefici. Per la seconda proprietà attribuita alla bevanda, sottolinea la dott.ssa Collins, non ci sono al momento prove scientifiche del fatto che i semi di chia o il succo di limone possano contrastare lo stato d'ebbrezza a seguito dell'assunzione di alcol.

I semi di Chia infatti contengono la tiamina che potrebbe ridurre in parte l'assorbimento di alcol nell'intestino. Tuttavia, nel momento in cui il tasso alcolemico fosse già elevato, la sua capacità verrebbe meno, non avendo dunque alcun effetto.

Ancora una volta appare quindi evidente che ciò che circola nel web e che viene spesso eccessivamente pubblicizzato, non è purtroppo, almeno nella maggior parte dei casi, frutto di dati scientifici. Come contrastare tutto ciò? Semplicemente continuando ad informarsi ripetutamente e su varie fonti attendibili! Ad esempio recentemente, la stessa TikTok è finita di nuovo nei guai con la sua tastiera che raccoglierebbe i dati personali degli utenti.