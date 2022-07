Bevande gassate a rischio: la carenza di CO2 blocca la produzione nazionale

Può sembrare una notizia assurda, ma c'è il rischio più che reale di una carenza di produzione, e di distribuzione, di bevande gassate (compresa l'acqua frizzante). Ma come mai? Semplice, non si trova più la componente principale delle bolle, la CO2 (o anidride carbonica). Non bastava l'attuale carenza idrica. Diremo addio anche alle bibite?

Il primo ad esternare preoccupazione è stato Alberto Bertone, presidente ed amministratore delegato del noto marchio Sant'Anna, azienda che dalla provincia di Cuneo è diventata il primo produttore europeo con oltre 1,5 miliardi di bottiglie l'anno (un vero orgoglio italiano).

Queste le sue parole: "Ho dovuto bloccare la produzione di acqua gassata, ben il 30% della nostra organizzazione produttiva. L'anidride carbonica è diventata davvero irreperibile, per le aziende che ce la fornivano non conviene più produrla ed hanno fermato gli impianti".

Ovviamente, come accennato ad inizio articolo, non vi sarà solo una carenza di acqua frizzante, ma anche di tutti quei prodotti che richiedono l'aggiunta di CO2 come molte famose bevande gassate. Inoltre, anche l’industria dolciaria potrebbe risentirne poiché viene usata l'anidride carbonica nella preparazione di molti prodotti alimentari.

Anche le stesse aziende produttrici di Co2 hanno confermato di essere state costrette a diminuire la produzione, e che l'attuale approvvigionamento è quasi totalmente dedicato al settore medico e sanitario. Una priorità ovviamente indiscutibile.

Ma perché produrre CO2 è diventato un problema? Ecco una delle possibili cause:

La CO2 è il principale sottoprodotto della produzione di fertilizzanti e la Russia, essendo uno dei maggiori produttori mondiali di fertilizzanti, è stata tradizionalmente anche una dei più grandi fornitori di anidride carbonica.

Dopo le sanzioni imposte dall'UE, come conseguenza della guerra in Ucraina, secondo l'Associazione russa dei produttori, le esportazioni di questo prodotto sono diminuite del 40% dal mese di marzo. Ecco quindi che, oltre ai vari rincari delle fonti energetiche, si aggiunge anche la scarsità di prodotti di uso comune.

Inoltre, a causa della carenza di imballaggi per le bevande, i produttori hanno iniziato a passare a contenitori sempre più grandi, il che ha portato ad un aumento del consumo di CO2 (già carente) per ogni litro di prodotto.

In tutta Europa alcune fabbriche per la produzione di CO2 dai fertilizzanti sono state pian piano riattivate, dopo una precedente chiusura in tempo di pandemia. Primo fra tutti il Regno Unito che aveva riaperto di stabilimenti di Ince e Billingham della CF Industries ad inizio anno.

Ma sono subito sorti altri problemi, infatti la società ha da poco rivelato, all'inizio di questo mese, che chiuderà nuovamente (e definitivamente) il suo stabilimento di produzione vicino a Chester, a causa dell'aumento dei prezzi del gas naturale.

Praticamente un vero circolo vizioso.

Voi siete preoccupati per una possibile carenza della vostra bevanda preferita? Avete subito pensato alla birra? Scrivetecelo nei commenti.

A proposito di "carenze di liquidi", avrete sicuramente notato che la siccità in Nord Italia è da record, con diverse città già sotto razionamento. Un problema che in Israele sembra risolto grazie alla desalinizzazione.